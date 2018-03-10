Esir oğlundan 6 yıldır haber alamıyor

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli Türkmen Abdullah Şerif, 6 yıl önce Esed rejimi tarafından gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber çıkmayan oğluna kavuşacağı günü bekliyor.



Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan bu yana, Esed rejimi tarafından esir alınan, kanunsuz olarak cezaevlerinde tutulan ve akıbeti bilinmeyen binlerce insandan biri olan oğlunu yıllardır göremeyen Halepli Şerif, 6'sı erkek 11 çocuğuna zarar gelmemesi için ailesini alıp Gaziantep'e geldi.



Abdullah Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de savaş başlamadan önce ayakkabı fabrikası bulunduğunu, durumlarının çok iyi olduğunu söyledi.



Oğlu Hüseyin'e ayakkabı dükkanı açmak için Şam'a gittiklerini belirten Şerif, "Esed'in adamları bizi yolda çevirdi. Neden geldiğimizi, ne yaptığımız sordular. Biz de anlattık. Cep telefonlarımız alıp incelediler. Telefonumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görünce tepki gösterdiler. 'Biz Türkmeniz, Türkiyeliyiz' dedim. Oğlum Hüseyin'in telefonunda da aynı fotoğraf vardı. Adres bilgilerimizi alıp bizi bıraktılar."



- "Onu Allah'a emanet ettim"



Rejim askerlerinin davranışından korkarak Halep'e döndüğünü dile getiren Şerif, "Ben döndükten sonra oğlumu götürmüşler. Kaç kere aradım ama ulaşamadım. 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Esed'in adamları onu aldı. Oğlumdan bu kadar sürede haber alamayınca onu Allah'a emanet ettim." diye konuştu.



Diğer çocuklarına zarar gelmemesi için Halep'ten de Gaziantep'e sığındıklarını ve ailece burada yaşamlarını sürdürdüklerini ifade eden Şerif, şunları kaydetti:



"Artık çocuklarımla burada yaşıyoruz. Çocuklarımın hepsi çalışıyor. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Kızlarım gece gündüz Kur'an okuyorlar. Hüseyin şu anda hapiste mi, onu da bilemiyoruz. Sadece benim oğlum değil, kadın ve erkekler için yüzlerce hapishane var. O insanlara nasıl bakıyorlar, onu da bilmiyorum. Türkiye, Suriyeli yetim ve öksüzlere sahip çıktı. Türkler'den Allah razı olsun. Tek isteğim oğlumun bir an önce bulunması." Kaynak : AA