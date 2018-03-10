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Eren Erdem tehdit etti

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliye kararıyla sevinç çığlıkları atan Eren Erdem ipin ucunu kaçırıp bedel ödetmekle tehdit etti.

Siyaset / 10 Mart 2018 Cumartesi 09:59
Eren Erdem tehdit etti

Devlete terörist deyip şehit savcımızın katillerine sözcülük yapan Ahmet Şık'ın tahliye kararına en çok CHP'li vekiller sevindi.

Bunların başında da CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem geliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliye olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Eren Erdem bedel ödetmekle tehdit etti.

İşte Eren Erdem'in yaptığı o açıklama;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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