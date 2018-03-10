Eren Erdem tehdit etti

Devlete terörist deyip şehit savcımızın katillerine sözcülük yapan Ahmet Şık'ın tahliye kararına en çok CHP'li vekiller sevindi.



Bunların başında da CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem geliyor.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliye olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Eren Erdem bedel ödetmekle tehdit etti.



İşte Eren Erdem'in yaptığı o açıklama;



Ahmet Şık ve Murat Sabuncu..

Hoşgeldiniz arkadaşlar!

Sizi hiçbir suçunuz olmadan tutuklu yargılayan bu bozuk, alçak düzeni değiştireceğiz.

Hiç şüpheniz olmasın, suçsuz yere onca ay yatmanızın bedeli elbette sorulacak. Bu kirli düzen değişecek. Söz!!! — Eren Erdem (@erenerdemnet) 9 Mart 2018