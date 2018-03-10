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Erdoğan bir kez daha hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de halka hitap etti ve bir kez daha sefer görev emrini hatırlattı.

Güncel / 10 Mart 2018 Cumartesi 13:38
Erdoğan bir kez daha hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız." dedi.

"Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız"
Erdoğan, "Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız." diye konuştu.

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