Elektronik sigaralara dikkat!

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, elektronik sigaralar hakkında uyarılarda bulundu.



'Elektronik sigaraların zararsız olduğu palavralarına sakın inanmayın' diyen Müftüoğlu elektronik sagaraların bir çok hastalığı tetiklediğini iddia etti.



İşte Osman Müftüoğlu'nun elektronik sigara hakkında uyarıda bulunduğu o yazısı;



Elektronik sigaraların zararsız olduğu palavralarına sakın inanmayın! Araştırmalara göre; elektronik sigaralar lupus hastalığı, sedef hastalığı ve farklı iltihaplı damar hastalıklarını tetikleyebiliyor.



North Carolina Üniversitesi (ABD) bilim insanlarının yaptığı ciddi bir çalışma, elektronik sigaraların en az sigara bağımlılığı kadar mühim bir sağlık tehdidi olduğunu gösterdi.

Elektronik sigaraların sadece akciğer kanseri değil, astım da dahil olmak üzere pek çok sağlık sorununu tetikleyebileceğini gösteren bu ciddi çalışma ekibinin başında bir Türk bilim insanı da var: Doçent Dr. Mehmet Kesimer.

Dr. Kesimer ve arkadaşlarının çalışması, elektronik sigaraların lupus hastalığı, sedef hastalığı ve farklı iltihaplı damar hastalıklarını (vaskolitis) tetikleyebileceğini gösterdi.

Aman dikkat! Yağmurdan kaçayım derken doluya yakalanmayın, elektronik sigaraların zararsız olduğu palavralarına sakın inanmayın.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel