USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen kanun tasarısı için kınadı.

Dünya / 10 Mart 2018 Cumartesi 20:56
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'e kınama geldi.

Açıklamada 'İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti'nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesini kınıyoruz' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamantosu'ndan geçen kanun tasarısı için bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

'İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti'nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesini kınıyoruz. 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs'te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail'in, Filistinliler'in, temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz.' Kaynak : İHA

Oturma İzniDışişleri BakanlığıİsrailDışişleri Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı