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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı

Mersin'deki ilk kongresi öncesi halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bozkurt" işareti yaptı.

Güncel / 10 Mart 2018 Cumartesi 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslendi. Cumhurbaşkanı'nın bozkurt işareti yapmasi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, 'Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan' dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da 'rabia' işaretiyle devam etti.

Konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesaji veren Erdoğan, Afrin harekatıyla ilgili de 'İlerleyişimiz devam ediyor, sınırımızda terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor' ifadelerini kullandı.

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