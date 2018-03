Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3213 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mersin Olağan Kongresi öncesi salon dışında toplanan halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi;



'Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız.'



'Sefer görev emri'ni bir kez daha hatırlatan Erdoğan, 'Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz' dedi.



'SİZ KAÇACAKSINIZ BİZ KOVALAYACAĞIZ'



Terörle mücadelenin süreceği mesajını veren Erdoğan, 'Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız' diye konuştu.



Ardından partisinin Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;



'Tüm bu hizmetleri bay Kemal duymuyor. Çiftçileri aç bıraktınız diyor. Hesap ve rakamlar ortada. Bay Kemal sen hesap uzmanı olarak kalmışsın daha da ileri gidememişsin.



3213 terörist etkisiz hale getirildi, Afrin'e girdik, giriyoruz. Afrin alındığı anda sahiplerine teslim edilecek. Askerimizle iftihar ediyoruz.



'YANLIŞ BAKARLARSA, İKİ PARMAĞIMIZ İKİ GÖZLERİNDE OLUR'



'Suriye'de tek amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Böylece kendi güvenliğimizi tesis etmenin yanında yıllardır mağdur olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönmesidir. Bana isim verdirtmesinler, biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Kimse bize yan bakmasın. Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur. Bunlar zannettiler ki, biz doğudan batıya ilerleyelim, Türkiye izleyelim. Geç o işi geç, o senin dediğin Türkiye eskide kaldı.'



'AFRİN'İ ÜÇ GÜNDE ALIRDIK AMA...'



'Eğer biz teröristler ve Suriye'de yaptıklarını gördüğümüz kimi ülkeler gibi vicdanımızı, hassasiyetlerimizi bir kenara bıraksak Afrin'i almak 3 gündü, 3 gün.



'NATO ÜYESİ ÜLKELER, GÜÇLERİ YETSE KARŞIMIZA DİKİLECEKLER'



Ey NATO, bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye, NATO'nun ülkesi değil mi? Afganistan'da hemen üye ülkeleri davet ettin. Peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse açık net karşımıza dikilecekler. Buna cüret edemiyorlar. Bizim isteğimiz şuydu, Afganistan'a, Somali'ye, Balkanlar'a çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırı olan Türkiye tehdit altında. Niye gelmiyorsun? Gel. Adil davranın, adil. Samimi olun, dürüst olun. Üzerinize düşen görevi yerine getirin.



Maalesef bu konuda çok dertliyiz. İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bölücü örgütün insan hakları ihlallerinde adeta dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Gözleri görmez, kulakları duymaz hale geliyorlar.'



'TÜRKİYE, TARİHİNDE SÖMÜRGE AYIBI OLMAYAN TEK ÜLKEDİR'



'Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz, bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz.



Geçtiğimiz yıl büyümede dünyada öncü olduk. İnşallah bu yıl da 7- 7,5 büyüyeceğiz.



Cerablus'u, Rai'yi, Azez'i, El Bab'ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin'i de öyle yapacağız. Ardından, teröristlerden arındırdıktan sonra Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz.



Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi PYD ve YPG'ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye'den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır. Daha da ötesi her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var.'