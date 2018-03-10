Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3213 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mersin Olağan Kongresi öncesi salon dışında toplanan halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi;
'Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız.'
'Sefer görev emri'ni bir kez daha hatırlatan Erdoğan, 'Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz' dedi.
'SİZ KAÇACAKSINIZ BİZ KOVALAYACAĞIZ'
Terörle mücadelenin süreceği mesajını veren Erdoğan, 'Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız' diye konuştu.
Ardından partisinin Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;
'Tüm bu hizmetleri bay Kemal duymuyor. Çiftçileri aç bıraktınız diyor. Hesap ve rakamlar ortada. Bay Kemal sen hesap uzmanı olarak kalmışsın daha da ileri gidememişsin.
3213 terörist etkisiz hale getirildi, Afrin'e girdik, giriyoruz. Afrin alındığı anda sahiplerine teslim edilecek. Askerimizle iftihar ediyoruz.
'YANLIŞ BAKARLARSA, İKİ PARMAĞIMIZ İKİ GÖZLERİNDE OLUR'
'Suriye'de tek amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Böylece kendi güvenliğimizi tesis etmenin yanında yıllardır mağdur olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönmesidir. Bana isim verdirtmesinler, biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Kimse bize yan bakmasın. Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur. Bunlar zannettiler ki, biz doğudan batıya ilerleyelim, Türkiye izleyelim. Geç o işi geç, o senin dediğin Türkiye eskide kaldı.'
'AFRİN'İ ÜÇ GÜNDE ALIRDIK AMA...'
'Eğer biz teröristler ve Suriye'de yaptıklarını gördüğümüz kimi ülkeler gibi vicdanımızı, hassasiyetlerimizi bir kenara bıraksak Afrin'i almak 3 gündü, 3 gün.
'NATO ÜYESİ ÜLKELER, GÜÇLERİ YETSE KARŞIMIZA DİKİLECEKLER'
Ey NATO, bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye, NATO'nun ülkesi değil mi? Afganistan'da hemen üye ülkeleri davet ettin. Peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse açık net karşımıza dikilecekler. Buna cüret edemiyorlar. Bizim isteğimiz şuydu, Afganistan'a, Somali'ye, Balkanlar'a çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırı olan Türkiye tehdit altında. Niye gelmiyorsun? Gel. Adil davranın, adil. Samimi olun, dürüst olun. Üzerinize düşen görevi yerine getirin.
Maalesef bu konuda çok dertliyiz. İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bölücü örgütün insan hakları ihlallerinde adeta dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Gözleri görmez, kulakları duymaz hale geliyorlar.'
'TÜRKİYE, TARİHİNDE SÖMÜRGE AYIBI OLMAYAN TEK ÜLKEDİR'
'Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz, bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz.
Geçtiğimiz yıl büyümede dünyada öncü olduk. İnşallah bu yıl da 7- 7,5 büyüyeceğiz.
Cerablus'u, Rai'yi, Azez'i, El Bab'ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin'i de öyle yapacağız. Ardından, teröristlerden arındırdıktan sonra Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz.
Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi PYD ve YPG'ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye'den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır. Daha da ötesi her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var.'
Canlı yayında ekranları sarsan ÖSO kavgası
Mehmetçik Afrin'e özel türkü besteledi
Gurbetçilerden PKK'lılara meydan dayağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e girdik giriyoruz...
Kuşatma başlıyor: Kerpeten kıskacı
Meryemeyn ve Anab köyleri de PKK/PYD'den temizlendi
TSK ve ÖSO'nun Afrin'ndeki harekatı ilçe merkezi sınırlarına ulaştı
TSK’dan terör örgütlerine Afrin’de büyük darbe!
Afrin'de son durum! Hazır bekliyorlar...
PKK'nın planı deşifre oldu: Dikkat çeken detay
TSK'dan flaş paylaşım! Böylesi ilk kez oluyor
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2612 terörist etkisiz hale getirildi
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Eskişehirli şehidin 1,5 aylık kızı vardı
'Şehit olmadan dönmem' demişti! Şehit oldu
Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu
ABD Dışişleri'nden ateşkes ve Türkiye açıklaması
ABD'den Afrin Harekatı açıklaması
Türkiye'ye hain tuzak!
Afrin'de 'Hilal' tamamlandı
Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri Hassa sınırından Afrin'e girdi
TSK'dan Afrin açıklaması: 2059 terörist etkisiz hale getirildi
Sıfır Noktasına Tank Sevkiyatı Sürüyor
Pentagon sözcüsü Afrin sorusunu geçiştirdi!
Afrin'de 3 köy daha PKK/PYD'den temizlendi
Yeşiller'den NATO’ya Afrin çağrısı
BM'den skandal Afrin mesajı
Kirli ittifak başlamadan sona erdi
Esed yine katliam yaptı : 61 ölü, 400 yaralı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1641 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1614 terörist etkisiz hale getirildi
Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması!
Keskin nişancılar hazır
Afrin'de iki köy daha terör örgütünden temizlendi
TSK duyurdu: 7 asker yaralandı
Afrin'de terör hedefleri yoğun bir şekilde bombalanıyor
'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!
YPG/PKK evlerin arasından Türkiye'ye saldırıyor
Terör örgütü YPG'den 'sivil' kamuflaj!
PYD/PKK'lılar hain saldırıyı sivillerin arasına gizlenip gerçekleştirmiş
Genelkurmay Başkanlığı: ATAK tipi helikopter kırıma uğradı
Helikopterin düştüğü bölgede hava hareketliliği! Cinderes vuruldu
Başbakan Yıldırım: Atak helikopterimiz düştü, 2 asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü
TSK konvoyu İdlib'e intikal etti
Münbiç'teki YPG'li ağzından kaçırdı! Afrin itirafı
Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor
Afrin'den acı haber: İki şehit
Afrin'de teröristlerin gizlendiği labirent tüneller bulundu
AB’den Türkiye’yi kızdıracak Afrin mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik zirvesi toplandı
PYD, zehirli gazla saldırdı: 20 ÖSO’lu zehirlendi
TTB üyelerine destek için giden CHP ve HDP'liler
HDP'li vekil Fransız kanalında Türkiye'ye nefret kustu
AB, TTB'ye sahip çıktı
CHP'li Böke PYD'ye terör örgütü diyemedi
TSK rakam verdi: 811 terörist etkisiz hale getirildi
Macron'dan küstah yanıt
Pentagon'dan ikiyüzlü açıklama
İsrail askerinin fotoğrafını Türk askeri gibi gösterdiler!
Kuzeye 3. cephe
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım
İşte Afrin'deki terör tünelleri
TSK: İdlib'te askeri konvoya saldırı yapıldı!
Ekranları sarsan ÖSO kavgası
Adebayor'dan Mehmetçik'e destek
TSK'dan yeni açıklama: 616 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 597 terörist etkisiz hale getirildi
Burseya Dağı'ndaki mevziler görüntülendi
Leman Afrin Operasyonu ile dalga geçti
Cemal Enginyurt'tan Tabipler Odası çağrısı: Kapatılsın
PYD/PKK yandaşları Berlin'i karıştırdı
CHP'den Terör Sevici Tabipler Birliği'ne destek
Bozguna uğrayan PYD'nin yeni oyunu!
Türk Tabipler Birliği'ne HDP sahip çıktı
İran devlet televizyonda skandal Afrin yayını
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'Afrin' yanıtı
Mete Yarar'dan Leopard açıklaması: Küstahlık
ABD'den yeni açıklama: Afrin'de biz yokuz
Almanya'dan, yeni Leopard açıklaması
Reyhanlı'ya 2 roket atıldı
ABD'den Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
Pentagon'dan flaş YPG açıklaması
TSK'nın Münbiç'in batısını vurduğu iddia edildi
Beyaz Saray: Trump kaygılarını iletti
Perinçek Öztürk Yılmaz'ı perişan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü
AKPM Genel Kurulu'nda, Zeytin Dalı Harekatı tartışıldı
Flaş PKK açıklaması! "Kabul edilemez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK ve ÖSO'nun 7-8 şehidi var
ABD: Rusya, Türkiye ile ABD'nin arasını bozmaya çalışıyor
HDP'li Kerestecioğlu, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti
TSK: Afrin'de en az 260 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan, Putin ile Afrin'i görüştü
Görüşme talebi Trump'tan geldi
Hollanda: Hükümetimiz YPG'yi hiçbir zaman desteklemedi
ABD'li komutan PYD'li teröristleri ziyaret etti
Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti ortaya çıktı
BMGK sonrası açıklama Fransa'dan geldi
ABD heyeti Ankara'da
Erdoğan: Terörle mücadelede izin isteyecek değiliz
Afrin'den acı haber geldi: Bir asker şehit oldu
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
Terör seviciler iş başında: İhanet bildirisi gibi açıklama
AB, Afrin operasyonuna karşı
Kuzey Kıbrıs gazetesinden küstah Afrin haberi
Orgeneral Akar Suriye sınırında
Başbakan Yıldırım: Kara harekatı 11:05'te başladı
Mete Yarar: Türkiye Afrin'i ev ev biliyor
90 bin camide Mehmetçik'e 'zafer duası'
TSK yayınladı... Teröristlerin mühimmat deposu böyle vuruldu!
PYD'liler kaçmaya başladı
Rusya'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilk tepki
TSK Afrin operasyonun adını koydu
Türk savaş jetleri PYD hedeflerini bombalıyor
Erdoğan: Afrin harekatı fiilen başladı