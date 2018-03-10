USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Ahmet Şık'tan ilk açıklama... Meydan okudu

Tahliye olan Ahmet Şık cezaevi çıkışı sonrası meydan okudu.

Güncel / 10 Mart 2018 Cumartesi 01:00
Ahmet Şık'tan ilk açıklama... Meydan okudu
Video için tıklayın

'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek' iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, 434 günlük tutukluluğu sonrası serbest kalmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, 'Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim' dedi.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına dikkat çeken Şık, 'Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inanann herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz' diye konuştu. Şık'ın tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın tamamı şöyle:

'Hakikate inana herkese çok teşekkür ediyorum. Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizin de sevinmenizi istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum, çünkü öfke bizi ayakta tutacak.

Umudumuzu öfkemizle bileyeceğiz, bunu yapmaz isek saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğz. Ben 6 yıl önce yine bir mart ayında içeriden çıkmıştım, bugün yine bir mart ayı. O günden bugüne değişen tek şey faşizmin ortaklarından birinin eksilmesidir. Ama bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının bbiteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikatae inanann herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz.'

CumhuriyetAhmet Sık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı