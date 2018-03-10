Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı fikirde

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam'ın güncellenmesi' sözüne destek verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüzde yüz aynı kanaatte olduğunu söyleyen Ahmet Hakan 'Bence de İslamın güncellenmesi şart' dedi.



Hakan yazısını Mehmet Akif Ersoy'un “Doğrudan doğruya Kuran'dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.” sözüyle de destekledi.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;



CUMHURBAŞKANI Erdoğan'la yüzde yüz aynı kanaatteyim.



Bence de...



İslam'ın güncellenmesi şart.



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Ne demek İslam'ın güncellenmesi?



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İslam'ı değiştirmek midir?



İslam'ı reforme etmek midir?



Hayır!



Tabii ki hayır!



Tabii ki temel kaynaklarda zerre değişim olmaz.



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Peki ne değişir?



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Zaman değiştikçe...



- Yorumlar değişir.



- Bakış açısı değişir.



- Geçmiş zaman âlimlerinin verdikleri içtihada dayalı hükümler değişir.



- Kullanılan dil ve üslup değişir.



- Erkek egemen okuma biçimi değişir.



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Bu ‘güncelleme' olayını...



En güzel Mehmet Âkif anlatmıştır.



Dediği şudur Âkif'in:



“Doğrudan doğruya Kuran'dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.”



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‘Asansörde halvet', ‘kadın dövmenin incelikleri', ‘ketçap azdırır', ‘battaniye şehvete yol açar' türü abuk sabukluklar...



İslam'ı asrın idrakinden, çağın anlayışından kaçırma avanaklığının daniskasıdır.



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Hatta bırakın İslam'ı asrın idrakinden, çağın anlayışından kaçırma avanaklığını...



Asrın idrakinin, çağın anlayışının İslam'la alay etmesine yol açma hödüklüğünden başka bir şey değildir.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel