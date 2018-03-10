5 köy daha alındı! Mesafe çok kısaldı, Afrin göründü!

Dün alınan yerlerin ardından Zeytin Dalı Harekâtı birliklerinin Afrin merkeze uzaklığı 5 kilometreden de az; ilçe merkezi sınırlarına ulaşıldı. TSK ve ÖSO’nun bulunduğu yerden, Afrin’in görünümünün fotoğrafı paylaşıldı.



Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcından itibaren 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni gün, zafer haberleriyle başladı. TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bebek Uşağı ve Havran köylerini terör örgütü PKK'dan temizledi.



Sonra da ÖSO’ya yakın sosyal medya hesapları, Afrin’in kuzeyindeki Şeran’a bağlı Kefr Rum ve Kurt Kulağı köyleriyle batısındaki Cinderes’e bağlı Zelka köyünün de teröristlerden alındığını duyurdu.



Dün pek çok noktada teröristlerin temizlenmesinin ardından Zeytin Dalı Harekâtı birliklerinin Afrin merkeze uzaklığı 5 kilometreden de aşağı indi. İlçe merkezi sınırlarına ulaşıldı. TSK ve ÖSO’nun bulunduğu yerden, Afrin’in görünümünün fotoğrafı paylaşıldı.

