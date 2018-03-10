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4 kişilik taksiden 9 mülteci çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonla, Ağrı ve Van’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmayı planlayan Pakistan ve Afgan uyruklu 22 göçmen yakalandı.

3. Sayfa / 10 Mart 2018 Cumartesi 09:24
4 kişilik taksiden 9 mülteci çıktı
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Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin Edirne'de bulunan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genelde kapalı kasa araç ya da kamyonet kullanan kaçakçıların yakalanmamak için ticari taksi ile kaçış yaptığını belirledi. Ekipler, göçmenleri taşıyan 3 ticari taksiyi fiziki takibe aldı.

4 kişilik taksiden 9 kişi çıktı

Taksileri durduran jandarma ekipleri; 3 organizatör ve 22 yabancı uyruklu göçmeni balık istifi gibi üst üste yolculuk yaparken yakaladı. 4 kişilik bir taksiden 9 kişi çıkması, jandarma ekiplerini bile şaşırttı. Van ve Ağrı'dan Türkiye'ye geldiği değerlendirilen göçmenlerin, bir süredir Aksaray ve Sultançiftliği bölgelerinde bulunan “Şok Evleri”nde kaldıkları ortaya çıktı. Araçların bagajında yapılan aramalarda ise en fazla 2 kişinin sığabileceği 1 lastik bot bulundu.

Organizatörler taksici çıktı

İfadelerinin alınmasını müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk uyruklu 3 organizatörün aynı zamanda taksicilik yaptığı, yolcu başı olarak tabir edilen kişilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda göçmenleri taksilerle Edirne'ye ulaştırdıkları ortaya çıktı.

Ciddi yaptırım uygulanıyor

Adam başı 2 bin euro'ya umuda yolculuğa çıkan Pakistan ve Afgan uyruklu toplam 22 kişi hakkında yasal işlemler tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, kaçakçıların kullandığı 3 taksiye el konuldu. 22 göçmen ve 3 organizatöre toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı. Kaynak : İHA

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