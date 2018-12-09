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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan 'bütçe' daveti!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın Genel Kurul'da başlayacak bütçe görüşmeleri öncesinde görüş alışverişinde bulunmak amacıyla siyasi partilerin grup başkanvekillerini toplantıya davet etti.

Siyaset / 09 Aralık 2018 Pazar 17:13
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan 'bütçe' daveti!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerine toplantı daveti gönderdi.

Yıldırım'ın yarın Genel Kurul'da başlayacak ve aralıksız 12 gün sürecek görüşmeler öncesinde görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir toplantı planladığı bildirildi. Toplantının saat 10.00'da Meclis Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yıldırım, yasama yılının başında da grup başkanvekilleriyle bir toplantıda bir araya gelerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Genel KurulBinali YıldırımToplantı


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