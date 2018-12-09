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Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu.

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftası devam ederken Yeni Malatyaspor, Erzurumspor deplasmanında aldığı galibiyet ile üst sıralara ismini yazdırdı. Bu sonuç sonrasında ise Galatasaray, ilk 5'teki yerini kaybederken şu anki sıralaması ile Avrupa kupası potasının dışında kalıyor. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu....

Güncel / 09 Aralık 2018 Pazar 21:32
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu.

Futbol severler 15. hafta puan durumunu merak ediyor. Ligin alt sıralarında yer alan Akhisar Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Son maçlarda taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaramayan Fenerbahçe galibiyet hasretini devam ettiriyor. Alanyaspor karşısında 2 puan kaybı yaşayan Beşiktaş ise zirve takibinde tökezledi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca 1 puana razı oldu. Haftayı lider kapatmayı garantileyen Başakşehir ise maç eksiği ile ilk sırada yer almaya devam ediyor. İşte Süper Lig güncel puan durumu…



FenerbahçeSüper LigBeşiktaşAlanyasporGalatasaray


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