Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu.

Futbol severler 15. hafta puan durumunu merak ediyor. Ligin alt sıralarında yer alan Akhisar Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Son maçlarda taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaramayan Fenerbahçe galibiyet hasretini devam ettiriyor. Alanyaspor karşısında 2 puan kaybı yaşayan Beşiktaş ise zirve takibinde tökezledi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca 1 puana razı oldu. Haftayı lider kapatmayı garantileyen Başakşehir ise maç eksiği ile ilk sırada yer almaya devam ediyor. İşte Süper Lig güncel puan durumu…







