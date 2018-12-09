MHP 152 belediye başkan adayını açıkladı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.



Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:



Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA

Aksaray Merkez Aksaray İL Sefer ALKAN

Amasya Merkez Amasya İL Mehmet SARI

Bayburt Merkez Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ

Bilecik Merkez Bilecik İL Akın ATAKAN

Bingöl Merkez Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA

Bitlis Merkez Bitlis İL Mehmet YILMAZ

Edirne Merkez Edirne İL Recep KOZAN

Gümüşhane Merkez Gümüşhane İL Sabri VARAN

Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL

Yalova Merkez Yalova İL Murat ASLANHAN

Yozgat Merkez Yozgat İL Mehmet ERDEMİR



Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN

Afyonkarahisar Çay Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT

Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN

Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Alİ EROL

Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI

Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR

Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL

Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ

Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN

Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ

Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK

Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ

Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR



Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU

Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN

Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN

Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR

Bilecik Bozüyük Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER

Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK

Bilecik Söğüt Söğüt İLÇE İsmet SEVER

Bingöl Kiğı Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU

Bingöl Yayladere Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL

Bingöl Yedisu Yedisu İLÇE Ömer İSEN

Bitlis Adilcevaz Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR

Bitlis Tatvan Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY

Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN

Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN

Bolu Yeniçağa Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ

Burdur Karamanlı Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU

Burdur Yeşilova Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY



Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK

Çanakkale Gelibolu Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL

Çankırı Eldivan Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER

Çankırı Kızılırmak Kızılırmak İLÇE Bahattin GÜLER

Çankırı Şabanözü Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA



Düzce Çilimli Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ

Düzce Yığılca Yığılca İLÇE Rasim ÇAM



Edirne Havsa Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK

Edirne Lalapaşa Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU

Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL

Edirne Süloğlu Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN

Edirne Uzunköprü Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL

Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN

Elazığ Ağın Ağın İLÇE Ali USLU

Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK

Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN

Erzincan Çayırlı Çayırlı İLÇE Oktay EFE

Erzincan Otlukbeli Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ

Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN

Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN

Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ



Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN

Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR

Gümüşhane Köse Köse İLÇE Turgay KESLER

Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ

Gümüşhane Şiran Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL

Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN

Gümüşhane Torul Torul İLÇE Evren Evrim ÖZDEMİR



Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI

Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR



Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA

Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR

Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR

Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN

Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK

Isparta Yalvaç Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ



Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK

Kastamonu İhsangazi İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK

Kırıkkale Delice Delice İLÇE Soner MAZILIGÜNEY

Kırıkkale Keskin Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU

Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU

Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY

Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM

Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ

Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ

Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY

Kütahya Altıntaş Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR

Kütahya Aslanapa Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL

Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN

Kütahya Gediz Gediz İLÇE Mehmet OYAN

Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK

Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA

Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK

Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL



Nevşehir Avanos Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ

Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN

Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR

Nevşehir Kozaklı Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN

Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN



Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK

Niğde Çiftlik Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ

Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN

Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER

Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN

Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK

Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL

Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU

Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ

Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ

Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ

Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK

Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR

Niğde Ulukışla Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN



Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN

Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM

Rize İkizdere İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ

Rize İyidere İyidere İLÇE Osman METE



Sivas Doğanşar Doğanşar İLÇE Halil BALIK

Sivas Gemerek Gemerek İLÇE Yurt KOÇ

Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER

Sivas Gölova Gölova İLÇE Halil ÖNGE

Sivas Gürün Gürün İLÇE Nami ÇİFTÇİ

Sivas Hafik Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU

Sivas Kangal Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR

Sivas Koyulhisar Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ



Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT

Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL

Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ

Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ

Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN

Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ

Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN

Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ

Tokat Zile Zile İLÇE Ali ÖZGAN



Yalova Armutlu Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT

Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN

Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL

Yozgat Aydıncık Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR

Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER

Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT

Yozgat Çayıralan Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL

Yozgat Kadışehri Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU

Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER

Yozgat Sarıkaya Sarıkaya İLÇE Ömer AÇIKEL

Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA

Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ

Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA