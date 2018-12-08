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Katar'dan Suudilere cevap

Katarlı bir yetkili, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.

Dünya / 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:05
Katar'dan Suudilere cevap

Katarlı yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılmayacağını belirtti.

Yetkili, Katar'ın zirvede devlet bakanı düzeyinde temsil edileceğini kaydetti.

Katar'da yayın yapan Eş-Şark gazetesi de 'Tüm kanıtlar Katar Emiri'nin KİK Zirvesi'nde Katar heyeti başında olmayacağını gösteriyor' yönünde haber geçmişti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 9 Aralık Pazar günü ülkesinde yapılacak 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davetiye göndermişti.

Davetiyenin KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani tarafından Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi'ye sunulduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 'İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması' gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak : AA

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