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Kastamonu ormanlarında 'beyaz örtü'nün görsel şöleni

Büyük bölümü ormanlardan oluşan kentte, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğa havadan görüntülendi.

Yaşam / 09 Aralık 2018 Pazar 11:02
Kastamonu ormanlarında 'beyaz örtü'nün görsel şöleni

Yüz ölçümünün yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğa büyüledi.

Kar yağışı, Abana-Kastamonu kara yolu güzergahındaki 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı ile Bozkurt ilçesindeki Göynük Dağı'nın eteklerinde etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar ve vadiler, kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.



Drone ile görüntülenen doğada, kentin mevsimsel güzellikleri gözler önüne serildi.

Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun her mevsim doğasıyla farklı güzellikler sunduğunu belirtti.



Kentte, bir günde farklı mevsimleri yaşamanın mümkün olduğuna işaret eden Yücel, 'Memleketimizin doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmak maksadıyla doğa gezileri yapıyoruz. Özellikle kış mevsiminin ayrı güzellikte yaşandığı bölgemizde farklı güzellikleri bir arada yaşıyoruz. İnşallah, herkese bu doğal güzellikleri görmek nasip olur.' diye konuştu.


Kaynak : AA

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