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Kadın doktor ve üniversite öğrencisi...

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesinde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kadın doktor ve bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:59
Kadın doktor ve üniversite öğrencisi...

Olay, akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak’taki bir öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesine görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, şüpheliler tarafından eve çağrıldı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A.(23) ile pratisyen doktor Ç.G.B, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yapıyor. Kaynak : İHA

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