Fransa'dan Trump'a yanıt geldi! 'Burnunu sokma...'

Bir Fransız bakan, Fransa'daki gösterilerle ilgili tweet atan ABD lideri Donald Trump'a yanıt verdi. Bakan, 'Trump burnunu sokmamalı' dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:



“Paris Anlaşması, Paris'e pek yaramıyor. Fransa'nın tamamında protestolar ve isyanlar var. İnsanlar doğayı korumak için (yönetimleri sorgulanabilecek) üçüncü dünya ülkelerine fazla para ödemek istemiyor. ‘Biz Trump'ı istiyoruz!” diye bağırıyorlar. Fransa'yı seviyorum.”