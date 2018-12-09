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Emekliye çifte zam...

Emeklilerin ocakta alacağı maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak. Ayrıca memur emeklileri için enflasyon farkı da kesinleşti. 5 aylık enflasyona göre fark yüzde 7.14 olacak.

Ekonomi / 09 Aralık 2018 Pazar 10:46
Emekliye çifte zam...

Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Posta'nın haberine göre 5 aylık enflasyona göre; temmuz- kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.

EK ÖDEME DE ARTIYOR

Bu sonuçlara göre emeklilerin aldığı ek ödeme miktarında da artış yaşanacak. Maaşın yüzde 4'ü olarak verilen ek ödeme maaş yükseldikçe değişiklik gösterecek. Örneğin 2000 lira maaş alan bir emeklinin ek ödemesi 80 lira olarak hesaplanıyor ve bu emeklimize 2.080 lira maaş ödeniyor. Emekliye yüzde 10.64 zam yapıldığında maaşı 2.212,80 liraya çıkacak. Bu durumda ek ödemesi ise 88 lira 55 kuruş olacak ve bankaya 2.301 lira 35 kuruş yatırılacak.

Enflasyon


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