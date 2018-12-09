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Dünyanın tek yüzer nükleer güç santralinin ilk ünitesi hizmete girdi

Rusya'nın Murmansk kentinde demirlenen santralde, ilk aşamada reaktör yüzde 1 ila 10, son aşamada ise tam kapasitede çalıştırılacak.

Ekonomi / 09 Aralık 2018 Pazar 10:30
Dünyanın tek yüzer nükleer güç santralinin ilk ünitesi hizmete girdi

Türkiye'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rosatom'dan, dünyanın 'ilk ve tek yüzer nükleer güç santrali' Akademik Lomonosov'un birinci reaktörününün hizmete girdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom'un grup şirketlerinden Atomflot'un Rusya'nın Murmansk kentindeki sahasında demirleyen santralin ilk reaktörü yüzde 10 kapasiteyle çalıştırıldı.

Murmansk'te demirlenen Akademik Lomonosov'da şebekeye bağlantıdan önce tamamlanması gereken bir dizi işlevsellik ve güvenlik testleri yapılacak. İlk aşamada reaktör yüzde 1 ila 10, son aşamada ise tam kapasitede çalıştırılacak.

Kapsamlı testlerin ve hazırlık prosedürlerinin 2019 yılının Mart ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Santral, 2019'un üçüncü çeyreğinde Pevek (Rusya'nın en kuzeydeki şehri) limanına çekilecek.

Yüzer nükleer santral ile Bilibino Nükleer Güç Santrali ve Chaunskaya Santrali'nin güç kapasitelerinin artırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Üst Yöneticisi (CEO) Alexey Likhachev, santralin tüm testlerini programa uygun olarak başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, 'Önümüzdeki sonbaharda Akademik Lomonosov'u planlandığı gibi Pevek kentine çekeceğiz. Yüzen nükleer enerji santralleri, özellikle uzak yerlere enerji ulaştırmak için ideal bir çözüm. Bu projeyi sadece Rus Arktik bölgeleri için değil, aynı zamanda dünya genelinde pek çok ülke için faydalı olacak yeni bir ürün olarak görüyoruz. Küçük nükleer güç reaktörleri alanında referans gösterilen teknolojilere sahibiz. Yüzer nükleer santrallere yönelik artan talebin Rusya'nın dünya nükleer teknoloji pazarındaki lider konumunu güçlendireceğine inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Yüzer nükleer güç santralleri; küçük boyutları, hafiflikleri ve sabit maliyetiyle avantaj sağlıyor. Yüzer reaktörler, 3 ila 5 yıl boyunca, yakıt ikmaline gerek kalmadan kesintisiz çalışmalarıyla elektrik üretim maliyetini önemli ölçüde azaltıyor. Kaynak : AA

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