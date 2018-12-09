Askeri araç şarampole yuvarlandı! 3 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Van karayolunun 20'nci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri kirpi şarampole yuvarlandı. Kazada bir binbaşı ve 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 2600 rakımda karla mücadele çalışmaları zor şartlara rağmen devam ediyor. İlde kardan kapanan 2 köy ve 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kaynak : İHA

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