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Askeri araç şarampole yuvarlandı! 3 asker yaralı

Hakkari’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 asker yaralandı.

Güncel / 09 Aralık 2018 Pazar 11:47
Askeri araç şarampole yuvarlandı! 3 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Van karayolunun 20'nci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri kirpi şarampole yuvarlandı. Kazada bir binbaşı ve 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 2600 rakımda karla mücadele çalışmaları zor şartlara rağmen devam ediyor. İlde kardan kapanan 2 köy ve 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kaynak : İHA

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