Alman istihbaratı, DİTİB'i izlemeyecek

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) merkezini izlememeye karar verdi.



İstihbarat servisi, eylül ayı sonunda DİTİB'in faaliyetlerinin izlemeye alınmasına gerek olup olmadığı konusunda inceleme başlatmıştı.



Welt am Sonntag'ın güvenlik çevrelerine dayandırdığı habere göre istihbarat servisi yaptığı değerlendirmede mevcut durumda izlemenin uygun araç olmadığı sonucuna vardı.



Habere göre Anayasayı Koruma Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı konuya daha ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğinde mutabık kaldı. Ancak her iki kurumdan da resmi bir açıklama yapılmadı.



Welt am Sonntag'a konuşan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü 'Bu tür prosedürlerde genellikle alışılmış olduğu üzere İçişleri Bakanlığı süreç tamamlandıktan sonra açıklama yapar” dedi.



Sözcü bunun ne zaman olacağını ise öngörmenin mümkün olmadığını söyledi.



Sosyal Demokrat Partili Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise DİTİB'in izlenmesine karşı olduğunu açıkladı. Pistorius 'DİTİB'in izlenmesinin gerekli olduğu izlenimi vermek diyaloga hiçbir biçimde yardımcı olmaz” diye konuştu.



Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı eylül ayı sonunda eyalet yönetimlerine, DİTİB hakkında bilgi içeren bir dosya göndererek, DİTİB'le ilgili ellerindeki materyal ve bilgileri ekim ayı ortasına kadar paylaşmalarını istemişti. Almanya'da DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.