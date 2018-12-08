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Pazarcık'ta 44 kişi CHP'den istifa etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde CHP ilçe teşkilatında, 44 üye belediye başkan adayını beğenmediklerini söyleyerek tepki olarak partisinden istifa etti.

Siyaset / 08 Aralık 2018 Cumartesi 01:42
Pazarcık'ta 44 kişi CHP'den istifa etti

CHP Pazarcık içe teşkilatına giden kalabalık bir grup, belediye başkan adayı belirlemede partinin tabanının görüşlerinin alınmadığını iddia ederek, seçilen aday Haydar İkizer'in adaylığını kabul etmediklerini ve bu nedenle istifa ettiklerini belirtti.

İstifa Dilekçelerini veren vatandaşlara CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran, yönetimde de istifayı düşünenlerin olduğunu belirterek yönetim olarak istifa edip etmeyeceğimize pazartesi günü yapacağımız toplantıda karar vereceğiz dedi.

CHP üyeleri, istifa dilekçelerini İlçe Başkanı Veysel Şevran'a vererek, partiden ayrıldı. İlerleyen günlerde istifaların artması bekleniyor. Kaynak : İHA

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Başkan Adayıİstifa


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