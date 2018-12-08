Kiracıları sevindirecek düzenleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı.



Teklifin, kira bedelinin belirlenmesinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin artış oranı olarak belirlenmesine yönelik Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinin değiştirilmesini öngören maddesi müzakere edildi.



AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, teklifin söz konusu maddesinin hem kiracıyı hem de gayrimenkul sahiplerini gözetmesi gerektiğini vurgulayarak, burada yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığına devredilmesi gerektiğini söyledi.



Teklif sahibi, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız "TÜFE ve ÜFE oranlarındaki artış oranlarının yıllara ve dönemlere göre farklılık gösterebileceği" yönündeki tespitlerini ve önerilerini haklı bulduğunu söyledi. Altunyaldız, "Kiralardaki artış oranı olarak 'ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması alınır' veya 'düşük olan kullanılır' şeklinde bir değişiklik yapabiliriz. Teklifimizin bu maddesinin, Genel Kurula kadar bu şekilde kabul edilmesini öneriyorum. Bu madde üzerinde önerge için çalışarak Genel Kurula gelmek isteriz" şeklinde konuştu.