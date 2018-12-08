USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Fransa'da dikkat çeken yasak

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemi devam ederken valilik içki yasağı getirdi.

Dünya / 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:08
Fransa'da dikkat çeken yasak

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri devam ediyor. Paris merkezli farklı illerde gösterilerini sürdüren eylemcilere Nantes valiliğinden içki yasağı geldi.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR İÇKİ YASAK

Şarabın ana vatanı olan Fransa'da Valilik olayların daha da büyümesinin önüne geçebilmek adına içki satışlarını ikinci bir emre kadar yasakladı.

Sokakların savaş alanına döndüğü Paris için henüz böyle bir yasak bulunmazken göstericilerle polislerin çatışmaları devam ediyor.

Fransa'da dikkat çeken yasak Fransa'da dikkat çeken yasak Gözaltı sayısı 700'ü geçti Gözaltı sayısı 700'ü geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu Paris'te polis 'Sarı Yeleklilere' biber gazıyla müdahale ediyor Paris'te polis 'Sarı Yeleklilere' biber gazıyla müdahale ediyor

Fransaİçki YasağıParis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı