Fransa'da dikkat çeken yasak

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri devam ediyor. Paris merkezli farklı illerde gösterilerini sürdüren eylemcilere Nantes valiliğinden içki yasağı geldi.



İKİNCİ BİR EMRE KADAR İÇKİ YASAK



Şarabın ana vatanı olan Fransa'da Valilik olayların daha da büyümesinin önüne geçebilmek adına içki satışlarını ikinci bir emre kadar yasakladı.



Sokakların savaş alanına döndüğü Paris için henüz böyle bir yasak bulunmazken göstericilerle polislerin çatışmaları devam ediyor.