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Erdoğan kendisine mektup yazan öğrenciyi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan üniversite öğrencisi Aylin İbrahiağaoğlu’nu telefonla aradı.

Siyaset / 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:24
Erdoğan kendisine mektup yazan öğrenciyi aradı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine mektup yazan üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntülerini paylaştı.

Üniversite öğrencisi İbrahimağaoğlu, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir program sırasında mektup iletmek istedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabasını durdurup öğrenci ile bir süre sohbet ederek mektupları aldı.

Erdoğan, İbrahimağaoğlu'nu telefonla arayarak mektupta yazılanlar konusunda ayrıntılı bilgi aldı. Erdoğan'ın öğrenci ile telefonla yaptığı görüşme Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Erdoğan'ın görüşme sırasında öğrenciye “ya bu Oflular bi alem dinle beni” diye takılması da dikkat çekti.

Kaynak : İHA

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