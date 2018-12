CHP'de bir aday daha belli oldu

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un yerel seçimlerde CHP'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Şengül, 'Sayın Öztunç ile ilgili Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme yaptım. Sayın Öztunç'un Kahramanmaraş'taki 5 aylık milletvekilliği sürecini değerlendirdiğimiz zaman hemşerilerimizin teveccühlerinin Sayın Ali Öztunç'a yöneldiğini, özellikle Kahramanmaraş'ta belediyeyi kazanmamızın bugünkü oylar baz alındığında zor olduğunu gördüğümüz halde vatandaşlardan gelen teveccühleri Sayın Genel Başkanımıza anlattım ve Sayın Ali Öztunç'u büyükşehir adaylığına istedim.' dedi.



'ÖZTUNÇ'A KAMUOYUNDA BÜYÜK BİR SEVGİ VE SAYGI VAR'



CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül yaptığı açıklamada, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un seçildiği günden bu yana milletin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve halkın yanında olan bir siyaseti meclise taşıdığını söyledi. Bu nedenle Öztunç'a kamuoyunda büyük bir saygı ve sevgi olduğunu ifade eden Şengül, şunları söyledi:



'BAŞARILI İNSANLAR HER ZAMAN HER YERDE OLMALIDIR'



'Sayın Öztunç ile ilgili Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme yaptım. Sayın Öztunç'un Kahramanmaraş'taki 5 aylık milletvekilliği sürecini değerlendirdiğimiz zaman hemşerilerimizin teveccühlerinin Sayın Ali Öztunç'a yöneldiğini, özellikle Kahramanmaraş'ta belediyeyi kazanmamızın bugünkü oylar baz alındığında zor olduğunu gördüğümüz halde vatandaşlardan gelen teveccühleri Sayın Genel Başkanımıza anlattım ve Sayın Ali Öztunç'u büyükşehir adaylığına istedim. Sayın Genel Başkanımız da gülümseyerek 'Neden olmasın. Başarılı insanlar her zaman her yerde olmalıdır' dedi. Dolayısıyla Sayın Ali Öztunç, partimizin adayıdır. Hemşerilerimiz o teveccühlerini inşallah oya da dönüştürürse Kahramanmaraş sosyal belediyecilikle tanışacaktır diye düşünüyorum.'







ŞENGÜL, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELECEK



Şengül ayrıca, önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile tekrar bir araya gelerek Ali Öztunç'un adaylığının partinin yetkili kurullarınca da onaylanmasını isteyeceğini, bunun ardından Öztunç ile birlikte Kahramanmaraş'a gelerek seçimin startını vereceklerini söyledi.



ALİ ÖZTUNÇ KİMDİR?



1976 yılında dünyaya gelen Ali Öztunç, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde tamamladı. Elbistan Mükrimin Halil Lisesi'nin ardından, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitiren Öztunç, üniversite öğrencisiyken, 1996 yılında gazetecilik mesleğine başladı. 1999 yılında sarı basın kartı sahibi oldu ve 6 yıl Kanal D Ankara Haber Merkezinde; gece, adliye, savunma, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Daha sonra 2 yıl Show TV Haber Merkezinde benzer görevler yürüten Öztunç, 2 yıl da Kanaltürk Televizyonunda Haber Müdürlüğü yaptı, Vatan Gazetesinde ise Parlamento Muhabiri olarak çalıştı. Habertürk Gazetesinde parlamento ve CHP Muhabiri olarak görev yapan Ali Öztunç, 2011 yılında CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Basın Danışmanlığı görevini devraldı. 14 Mayıs 2013 tarihinde 6 yıllığına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeliğine seçildi, görev süresinin bitimine 4 yıl kala istifa ederek, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kahramanmaraş 1. Sıra Milletvekili Adayı oldu. Savaş muhabiri olarak bulunduğu Afganistan ve Irak'ta yaşanan savaşları anlatan ''En Son Umutlar Ölür'' adlı bir de kitabı bulunan Öztunç, 1999 yılında, ''Susurluk Seçimde'' haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ''Yılın Gazetecisi'' seçildi. Çok sayıda uluslararası ve ulusal toplantılarda konuşmacı oldu. Çeşitli gazeteci dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından da ödüllendirildi. CHP 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.



Öztunç 24 Haziran seçimlerinde CHP Kahramanmaraş Milletvekili olarak Meclis'e girdi. İngilizce bilen Öztunç, evlidir.