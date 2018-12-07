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Türk Telekom'dan 'Yeni Nesil Gelecek' projesi

Türk Telekom’un, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Gelecek” Projesi gençleri dijital ekosistemin başrol oyuncusu Nesnelerin İnterneti ile buluşturuyor.

Teknoloji / 07 Aralık 2018 Cuma 11:47
Türk Telekom'dan 'Yeni Nesil Gelecek' projesi

Türk Telekom, akıllı üretim teknolojilerinden tarım, sağlık, ulaşım ve akıllı şehir uygulamalarına kadar hayatın her alanında zengin kullanım olanakları bulunan Nesnelerin İnterneti alanında meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerine eğitim desteği veriyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre Türk Telekom'un bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği “Yeni Nesil Gelecek” sosyal sorumluluk projesinin ilk etabında 35 gönüllü eğitmene eğitim verildi.

Yeni Nesil Gelecek Projesi, Türkiye'de Endüstri 4.0 sürecine uyumunun hızlanmasına katkı sağlarken, inovasyon pazarının gelişmesine destek olmayı ve akıllı teknolojiler üretecek insan kaynağını desteklemeyi hedefliyor. Proje kapsamında seçilen öncelikli 14 ilde olmak üzere Türkiye genelinde meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde eğitim gören ve projeye başvuran 350 öğrenciye Nesnelerin İnterneti (IoT) içerikli özel eğitim kitleri kullanılarak 16 saatlik yüz yüze eğitimler verilecek. Microsoft Türkiye tarafından geliştirilen eğitimler, Nesnelerin İnterneti, programlama ve bulut bilişim gibi konularda teorik ve pratik bilgiler içeriyor.

Proje ile katılımcı gençlere ‘Raspberry PI üzerinde kodlama deneyimi', ‘Raspberry PI üzerinde derlenen veriler bulut bilişime nasıl açılır?', ‘Bulut bilişim nedir?' gibi konularda uygulamalı eğitimler verecek.

Proje kapsamında Türkiye geneline açık bir proje yarışması düzenlenerek dereceye girenlere ödül verilecek. Kaynak : İHA

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