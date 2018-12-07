Sevilay Yükselir: Ankara’dan CHP, İstanbul’dan İYİ Parti aday çıkarmayacak!

Habertürk Yazarı Sevilay Yükselir, CHP'nin İYİ Parti ile olan ittifak görüşmelerinin hemen hemen tamamlandığını ifade ederek, CHP'nin Ankara'dan, İYİ Parti'nin de İstanbul'dan aday çıkarmayacağını iddia etti.



Yükselir bugün kaleme aldığı köşe yazısında, 'Kaynaklarım ittifak gereği İstanbul'dan İYİ Parti'nin, Ankara'dan da CHP'nin aday çıkarmayacağını iddia ediyorlar. Büyük bir olasılıkla İYİ Parti CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'de Ankara'da İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyecek' ifadelerini kullandı.



İşte Yükselir'in o yazısı:



Kim ne bekliyordu, ne umuyordu bilmiyorum ama CHP'nin dün açıkladığı adaylar arasında şahsen yine beni şaşırtan, heyecan yaratacak bir il ve isim yoktu.



Mevcut isimlerle devam edeceği zaten çok önceden belli olan ve (benim neredeyse 45 gün önce yazdığım) Hatay, Aydın, Muğla ve Eskişehir gibi şehirlerin dışında açıklanan diğer iller de zaten CHP'nin iddialı olduğu yerler değil.



Dolayısıyla dün de başta İstanbul olmak üzere kilit büyükşehirlerde ne oluyoru öğrenmek için yine kulislerin peşine düştük…



Öğrendiklerimi aktarayım.



Birincisi İYİ Parti ile olan ittifak görüşmeleri hemen hemen tamamlanmış gibi.



Kaynaklarım ittifak gereği İstanbul'dan İYİ Parti'nin, Ankara'dan da CHP'nin aday çıkarmayacağını iddia ediyorlar.



Büyük bir olasılıkla İYİ Parti CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'de Ankara'da İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyecek.



Bu arada İmamoğlu ile ilgili de bir iki bilgi aktarayım.



Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için yaptığı adaylık teklifini kabul etmemek için epeyce direndi. Ancak sonunda kabul etmek zorunda kaldı, Beylikdüzü ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul adaylığını.



Tabii öğrendiğime göre bunu kabul ederken de bazı kendi şartlarını da kabul ettirdi Kılıçdaroğlu'na…



Mesela bunlardan biri, kendisi gibi Karadeniz kökenli olan Kadıköy, Adalar ve Büyükçekmece'deki mevcut başkanların 31 Mart'ta da aday olarak gösterilmesiydi.



Bir de bunun dışında Beylikdüzü dahil, 3 ilçenin daha adaylarını belirleme konusunda yetki istemiş olmasıydı.



Öğrendiğim kadarıyla kabul edilmiş İmamoğlu'nun bu şartları.



Hülasa… Çok çok büyük bir sürpriz olmaz ise İstanbul'a kesin aday olan Binali Yıldırım'ın karşısında en büyük rakip Ekrem İmamoğlu…



İstanbul'daki diğer ilçelerde kimlerin aday olacağı hala belirsizliğini koruyor.



Sadece Ataşehir'den mahkeme kararıyla görevinden alınan Battal İlgezdi isminin yeniden aday gösterileceği bilgisini aldım.



Ankara'ya gelince…



Yapılan müzakerelerde; “Ankaralı sağ seçmen ittifak da olsa soldaki partilere oy vermiyor. Mansur Yavaş CHP'den değil, İYİ Parti'den aday olursa çok daha fazla oy alır” düşüncesiyle Ankara İYİ Parti'ye bırakılmış gibi görünüyor.



Dedim ya aslında bu iki büyük il için el sıkışılmış. Beklemelerinin nedeni diğer şehirlerdeki pazarlıkların devam ediyor olmasından.



Sanırım İYİ Parti, MHP'den istifa eden mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'ın CHP tarafından desteklenmesi istiyor.



Ancak CHP Mersin Örgütü böyle bir oluşuma tepki gösterir düşüncesiyle CHP'li müzakereciler sıcak bakmıyor.



“Mersin olmaz, size Denizli'yi bırakalım!” deniliyor.



Bu iki ilden biri ile ilgili anlaşma olur ise İYİ Parti'nin Balıkesir'de ilan ettiği adayı geri çekeceği de söyleniyor.



Genel olarak ortak karar; CHP'nin elinde olmayan ya da güçlü olmadığı bilinen yerlerde İYİ Parti girecek seçime ve gösterdiği adaylar desteklenecek...



İlçeler bazında da yapılmış anlaşmalar neredeyse.



Mesela Konya'nın, muhalefetin kazanması muhtemel 5 ilçesi var. Bunlardan Tuzlukça'da, Ereğli'de CHP girecek; Doğanhisar, Akşehir gibi diğer ilçelerde ise İYİ Parti.



Adana'da Soner Çetin, Antalya'da Muhittin Böcek, Bursa'da Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kesin.



Bozbey'den boşalacak koltuğa da yani Nilüfer ilçesi adaylığına eski milletvekili Ceyhun İrgil düşünülüyor. Daha doğrusu olması arzu ediliyor ama “Bir dönem milletvekilliği yapıp kenara çekileceğim. Ve yerimi gençlere bırakacağım” sözünün arkasında durduğunu göstermek adına pek yanaşmıyormuş Ceyhun Bey bu teklife.



Son bir bilgi vereyim… İttifakta çok arzu ettikleri halde yer bulamayan HDP de her yerde aday çıkartma kararı almış.



İstanbul'da Gaziantep Eski Belediye Başkanı Celal Doğan ismi kulislerde dolaştırılıyor ama ben ihtimal vermiyorum.



Zaten HDP'ye katıldığına bin pişman olan Doğan'ın böyle bir atraksiyon yapıp da eski dostlarını kızdıracağına inanmıyorum… Kaynak : Beyaz Gazete Özel