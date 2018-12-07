Sayısal Loto'da büyük ikramiye Niğde'ye çıktı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 6 bilerek, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazanan Niğdeli talihli henüz ortaya çıkmadı.



Büyük ikramiye çıkan kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Soner Akdoğan, “Çıkana hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel yerlerde kullanır. Bizi de ziyaret etmesini bekliyoruz. En azından yabancı değil Niğdeli olduğundan adım gibi eminim. Çok insan gelerek ikramiyenin kime çıktığını soruyor” dedi.



Kaynak : İHA

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