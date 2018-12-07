Putin ile Çipras Kremlin Sarayı'nda görüştü

Son yıllarda gerilen Rusya - Yunanistan ilişkilerinden sonra bir araya gelen Putin ile Çipras iki ülke arasındaki ilişkilerin boyutuna dair görüşme gerçekleştirdi. Liderler iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra uluslararası sorunlara dair görüş alışverişinde bulundu. Rusya lideri Putin görüşmenin öncesinde Çipras'a hitaben yaptığı konuşmada, “Moskova'da sizi ağırlamak mutluluk verici. Bu yıl ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 190. Yılı. Ülkelerimiz arasında gelişen ekonomik gelişmeler bizi mutlu ediyor. Diğer taraftan uluslararası ilişkilere dair konuşacak çok şeyimiz var” dedi.



Yunanistan iyi durumda



Putin'in konuşmasının ardından söz alan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise “Son ziyaretimin üzerinden 3 yıl geçti. Daha önce söylediğim gibi son ziyaretimin ardından çok şey değişti. Yunanistan doğru yolda ilerliyor ve şuan oldukça iyi durumda. Ancak uluslar arası gündem açısından birçok önemli konu var. Bununla birlikte ülkelerimiz arasında gelişen tarihsel ilişkiler hayati olmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.



Liderler basının karşısında yaptıkları açıklamanın ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede Yunanistan ile Rusya arasındaki gerilen ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alınıyor. Kaynak : İHA

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