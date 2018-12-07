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Polislere 'rüşvet' gözaltısı

İstanbul’da 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kardeşi önce yakalayan daha sonra yüklü miktarda para karşılığı serbest bırakan polis memurlarından 2’si yakalandı. 3 polisin ise arandığı öğrenildi.

3. Sayfa / 07 Aralık 2018 Cuma 15:15
Polislere 'rüşvet' gözaltısı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli polis memuru G.Y. (44) ve M.D. (45) geçtiğimiz 1 Kasım tarihinde yaptıkları çalışma sonucunda uzun süredir firar olan iki kardeşin Beylikdüzü'nde olduğunu tespit etti. Şahısları yakalayan polis memurları 8 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ve G.Ç.'yi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktı.

Yüklü miktarda para alıp serbest bıraktılar

Serbest bırakan polis memurları geçtiğimiz 19 Kasım tarihinde iki kardeşi Bakırköy'de bir otelde tekrar yakaladı. Memurlar kardeşleri yine yüklü miktarda para alarak serbest bıraktı. Olay sonrası memurların banka hesaplarında anlık artış tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Memur Suçları Birimi görevlileri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda memurların rüşvet aldıklarının belirlenmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından görevliler, bir alt kattaki büroda bulunan şüpheli iki polisi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan memurlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili görevliler, 3 polisi ve firari kardeşleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : İHA

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