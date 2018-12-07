Marmara'da karla karışık yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesinde rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalacak.



Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların yağmur ve sağanak, rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman ise kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Kaynak : AA

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