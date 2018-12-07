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Koyunların feci sonu

Gaziantep’te çıkan yangında telef olan koyunların yangın öncesinde eşeğin peşinden mağaraya girdiği ortaya çıktı.

3. Sayfa / 07 Aralık 2018 Cuma 16:54
Koyunların feci sonu

Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi Nizamöldüren mevkisinde terk edilmiş taş ocaklarının bulunduğu bölgede bir mağarada çıkan yangında bir çoban dumandan etkilenirken yaklaşık 100 koyun ise telef olmuştu.

Yapılan incelemelerde Çoban Mahsun S.'nin dağda otlattığı koyunlar ile eşeğini evlerinin yakınında bulunan boş bir araziye getirdiği ve hayvanları buraya bırakarak, yemek için evine gittiği öğrenildi. Başlayan yağmurun ardından eşeğin yakınında bulunan bir mağaraya doğru hareket ettiği, koyunların da sürü psikolojisi ile eşeğin peşinden mağaraya hareket ettiği ileri sürüldü. Eşek yağmurun dinmesinin ardından mağaradan tekrar çıkarken, koyunlar ise mağaranın içerisinde kaldı.

Koyunlar içeride bulunduğu esnada ise henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtilirken dumandan etkilenen ve yanan yaklaşık 100 koyunun ise telef olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan çobanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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Sürü Psikolojisi


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