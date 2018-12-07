USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Sıcak Haber : Çukurova Belediyesi'nde silah sesleri!..

Konser sırasında sürpriz evlilik teklifi

Zeki Müren’in Bodrum’da düzenlenen 87’inci doğum günü konserine evlenme teklifi damgasını vurdu. Zeki Müren’in korosunda bulunan Abdullah Ceyhan, solist ve ritim sanatçısı Sezen Kurt’a sahnede evlenme teklifinde bulundu.

Kültür-Sanat / 07 Aralık 2018 Cuma 11:49
Konser sırasında sürpriz evlilik teklifi

Zeki Müren Sanat Derneği Korosu tarafından Herodot Kültür Merkezinde Zeki Müren'in 87'inci doğum günü nedeniyle konser verildi.

Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkılarının seslendirildiği konser yoğun ilgi gördü.

ŞARKISINI SÖYLEDİ EVLENME TEKLİFİ ALDI

Konsere damga vuran ise Zeki Müren Korosunda hicaz makamında “Yandı gönlüm” şarkısını söyleyen Sezen Kurt'a gelen evlenme teklifi oldu. Koro Şefi Ahmet Sabancı ile beraber “Yandı Gönlüm” şarkısını seslendiren Kurt, şarkısı bittikten sonra aynı koroda bulunan Abdullah Ceyhan tarafından evlenme teklifi aldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Kurt, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifi yapan Ceylan'a “Evet” dedi.

Teklifi kabul edilen Abdullah Ceylan ise Sezen Kurt'un parmağına yüzük taktı. Mutlulukları gözlerinden okunan çifti seyircilerde dakikalarca alkışladı.

Öte yandan konserden elde edilecek gelirin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağı öğrenildi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Doğum GünüCeyhanZeki MürenHerodot


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı