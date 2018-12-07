Konser sırasında sürpriz evlilik teklifi

Zeki Müren Sanat Derneği Korosu tarafından Herodot Kültür Merkezinde Zeki Müren'in 87'inci doğum günü nedeniyle konser verildi.



Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkılarının seslendirildiği konser yoğun ilgi gördü.



ŞARKISINI SÖYLEDİ EVLENME TEKLİFİ ALDI



Konsere damga vuran ise Zeki Müren Korosunda hicaz makamında “Yandı gönlüm” şarkısını söyleyen Sezen Kurt'a gelen evlenme teklifi oldu. Koro Şefi Ahmet Sabancı ile beraber “Yandı Gönlüm” şarkısını seslendiren Kurt, şarkısı bittikten sonra aynı koroda bulunan Abdullah Ceyhan tarafından evlenme teklifi aldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Kurt, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifi yapan Ceylan'a “Evet” dedi.



Teklifi kabul edilen Abdullah Ceylan ise Sezen Kurt'un parmağına yüzük taktı. Mutlulukları gözlerinden okunan çifti seyircilerde dakikalarca alkışladı.



Öte yandan konserden elde edilecek gelirin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağı öğrenildi.



Kaynak : İHA

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