USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Sıcak Haber : Çukurova Belediyesi'nde silah sesleri!..

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yarın Galatasaray A.Ş.-Çaykur Rizespor takımları arasında oynanacak Spor Toto Süper Ligi futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Güncel / 07 Aralık 2018 Cuma 12:18
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray A.Ş. - Çaykur Rizespor takımları arasında yarın saat 19.00'da oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Ligi futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, 'Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak. İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak araç sürücüleri, Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır' denildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Ali Sami YenÇaykur RizesporLefter KüçükandonyadisSpor KompleksiGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı