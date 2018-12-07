Estetik Diş Hekimi Can Kelten, etkileyici ve doğal gülüşün sırrı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kelten, “Güzel bir resimde ne hoşumuza gider, hiç düşündünüz mü? Gözümüze hitap eden bileşenleri nelerdir? Neden diğerlerini değil de bu resmi beğendik? İnsan beyninin görsel bilgiyi hafızasının üçüncü derinliğine göndermesi çok kısa sürer. Belki bu soruların cevabını verecek kadar bile vaktimiz olmamıştır. Güzel olarak adlandırdığımız şekillerin, nesnelerin, çizimlerin biz fark etmesek de içinde bir kod gizlidir. Eninin, boyunun, yüksekliğinin, renginin. Bundan yüzyıllar önce fark edilmiş bu oranlar pek çok bilim adamının da dikkatini çekmiştir. Fibonacci sayıları, başka değişle 'Fi', sayıların büyümesi ile oranın 'altın orana' yaklaştığı bir dizidir. Doğadaki insan gözüne güzel görünen nesneler incelendiğinde de bu oran görülmüştür. Hatta öyle ki Leonardo Da Vinci çizdiği 'Vutrivius Adamı' altın oranla çizilmişti. Kredi kartları, sigara paketleri dikkat çekici ve göze hoş görünen birçok nesne ve amblemde de bu oran kullanılır” diye konuştu.



İnsanın yüzünde de bu orana uygun bir yerleşim olması halinde “güzel” olarak adlandırıldığının fark edildiğini belirten



Kelten, 'Alın, orta yüz ve alt yüzün uyumu örnek gösterilmiştir. Gülüş için ise dişlerin ve dudakların uyumuna dikkat çekilmiştir. Estetik beklentilerle bize başvuran hastalarımızda yaptığımız ölçümlerde dişlerinde altın orandan uzak orantılar olduğunu fark ettik. Tam tersi güzel gülüşe sahip hastalarımızda da bu oranın 'Fi'‘ye çok yakın olduğunu gördük. Eskiden estetik tedavilerimizi yaparken tahmini değerlere göre başlardık. Laminatelerle birçok prova yaptıktan sonra son halini görebilirdik. Açıkçası bizim için de sürpriz olurdu. Tabii bazen güzel bazen de kötü bir sürpriz. Altın oranı biliyor ama tam istediğimiz gibi uygulayamıyorduk. Dijital çağın bize kattığı en önemli şeylerden birisi de dijital gülüş tasarımı oldu. Estetik ve güzel bir gülüş isteyen hastalarımızın dişlerinin ve gülüşlerinin tasarımını yapabilir hale geldik. Herkesin yüzü, gülüşü hattı, dudak yapısı farklı olduğu için kişiye özel tasarımlar yapmaya başladık. Bazılarının deyişiyle 'gülüş mimarı' olduk. Geometrik olarak doğru değerlerde olan lamineler yüzey özellikleri ve ışık geçirgenliği olarak da gerçek dişlerle aynı değerleri verebilmektedir. Porselenden üretilen ve tırnak kalınlığında olan lamineler renkleri ile diğer dişlerle uyum halindedir. Mat görünen metal destekli protezlerin aksine doğal yüzey özellikleri ve renkleri ile ayırt edilmesi zordur. Gelişen teknoloji ile dişle tam olarak aynı ışık geçirgenliğine sahip lamineler üretildi. Kişiye özel tedavi planları, son teknoloji ölçüm ve tasarım cihazları, en doğal görünümlü materyaller ile hazırlanan laminelerle Hollywood yıldızları gibi mükemmel gülüşlere ulaşmak artık çok daha kolay. Artık Instagram fotoğraflarınızda daha çok gülmek isteyeceksiniz” dedi.



Kaynak : İHA

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