Emeklinin maaş hesabı tamam

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak'ta enflasyon zammı yapılacak.



2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon zam oranını gösterecek. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli olurken, gözler Aralık enflasyonuna çevrildi. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Bu oran, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Aralık enflasyonu da 3 Ocak'ta belli olacak. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre emeklilerin yeni maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, yüzde 10.64 artışla maaşlarının ulaşacağı seviyeyi görebilecek. Yüzde 10.64 artış, ek ödeme dahil en düşük maaşta 108,68 lira artış getirecek. En yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı ise yüzde 10.64 zam ile 520,53 lira artarak 5 bin 576 lira 61 kuruşa yükseltecek. 5 aylık enflasyona göre; bin 500 lira olan maaş bin 659 lira 60 kuruşa, 2 bin lira olan maaş 2 bin 212 lira 80 kuruşa, 3 bin lira olan maaş 3 bin 319 lira 20 kuruşa, 3 bin 500 lira olan maaş 3 bin 872 lira 40 kuruşa, 4 bin lira olan maaş 4 bin 425 lira 60 kuruşa, 4 bin 500 lira olan maaş da 4 bin 978 lira 80 kuruşa ulaşacak.



103 BİN YAŞLIYA SEYYANEN ARTIŞ



Meclis'te görüşülen torba yasa tasarısı, 103 bin emekliye seyyanen zam getirecek. Kanun teklifinin bilgi notunda, düzenlemenin kapsamı, gelir ve giderine ilişkin tespitler yer aldı. Buna göre;



- Malulluk ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Yıl sonunda 103 bin kişinin yararlanması beklenen uygulamanın devlete maliyeti ise toplamda 138 milyon lira olacak.

- İşsizlik ödeneğinden yararlanmak kolaylaşacak. Yapılan çalışmaya göre, 2017 yılında 12 bin 500 kişi, 120 gün şartı nedeniyle işsizlik ödeneğinden yararlanamadı. Düzenleme, İşsizlik Fonu'na yıllık ilave 92 bin 500 lira maliyet oluşturacak.

- Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, 'bakmakla yükümlü olunan kişi' kapsamında değerlendirilecek.







