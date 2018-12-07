Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 'Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz bunu da kısnanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor.



DAĞDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YANINA ALANLAR VAR

Bunun başında ana muhalefet var bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bütün bunları anlamamak için bir sebep yok. Biz Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız.



YEDİ DÜVELİN ÜLKEMİZE SALDIRDIĞI DÖNEMDE BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var.



BAHÇELİ İLE BU HAFTA BİR ARAYA GELEBİLİRİZ

Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiriliz. Kendilerinin de şartları durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz.'