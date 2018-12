CHP'den şaka gibi açıklama

Tekirdağ'da partisince düzenlenen toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği Almanya seyahatiyle ilgili eleştirilere maruz kaldıklarını anlattı.



PKK SEMPATİZANI SEVİM DAĞDELEN İÇİN TUHAF YORUM: O SEÇİLMİŞ BİR VEKİL



Ziyarette Alman parlamentosundaki Türk ve Alman parlamenterlerle görüştüklerini dile getiren Öztrak, 'Bu grup içinde her partiden, Almanya'nın sadece seçilmiş milletvekilleri vardır.' dedi.







'BİZİM ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK'



'Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur.' diyen Öztrak, şunları kaydetti:



'Bu parti, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu, savaş meydanlarında emperyalizme kafa tutan ve bugüne kadar bu ülkeyi bölmek isteyen her türlü emperyalist politikalara karşı duran, emperyalistlerin her türlü girişimine karşı duran bir partidir. Biz onların söylediklerini dinleriz, bunların içerisinde yanlışlar varsa eleştirileri yaparız. Ama bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Biz hiçbir ayrılıkçı ile dini, etnik herhangi bir ayrım yapan hiç kimseyle aynı çizgide olmadık, olmayacağız. Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir.'