USD (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Çeyrek altın ve altın fiyatları 07.12.2018

Gram altın 212,6 lira, çeyrek altın 347 lira ve Cumhuriyet altını 1.420 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 07 Aralık 2018 Cuma 09:55
Çeyrek altın ve altın fiyatları 07.12.2018

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 212,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 215 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 primle 212,7 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 212,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını da 1.420 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.239,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altında 1.257 doların gündeme gelebileceğini belirterek, ons altın ve dolar kurunun değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade etti.

Teknik açıdan gram altında 210 liranın destek, 215 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getiren Memiş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bugün de devam eden toplantısı, ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamalar ile ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Dolar KuruÇeyrek AltınGram AltınCumhuriyetPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı