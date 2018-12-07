Beren Saat ve Selçuk Yöntem yeniden bir arada

Fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu'nun başrollerinde yer alan Beren Saat ve Selçuk Yöntem, Netflix dizisi için 10 yıl sonra yeniden kamera karşısına geçecek.



'Aşk-ı Memnu'da; Selçuk Yöntem zengin ve iki çocuk babası 'Adnan Ziyagil'i, Beren Saat ise 'Adnan Ziyagil'in genç eşi 'Bihter Yöreoğlu'nu canlandırıyordu.