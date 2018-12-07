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Askerlik kısalıyor

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın çalışmalarında sona yaklaşıldı. Askerlik süresi kısalıyor. Uzun dönem askerliğin 9 aya düşmesi bekleniyor. Peki kısa dönem askerlik için bir düzenleme olacak mı?

Güncel / 07 Aralık 2018 Cuma 15:28
Askerlik kısalıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı askerlik süresi konusunda belli bir aşamaya gelindi. Süre kısaltılacak. Hali hazırda kısa dönem askerlik 6, uzun dönem 12 ay.

Üzerinde çalışılan formüllerden biri uzun dönemin 9 ay olması. Ama bunun daha da kısalması söz konusu olabilir. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmasında sona yaklaşıldı. Nihai karara bu çalışmanın ardından varılacak.

KISA DÖNEM DE KISALACAK MI?

Peki kısa dönem askerlik için bir çalışma yapılıyor mu? Yükseköğrenim mezunları için de bir düzenleme yapılması söz konusu. Burada da kriter meslekler olacak. Öğretmen, hakim, doktor, sporcular için esneklik getirilecek. Amaç, mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi.

NİHAİ HEDEF PROFESYONEL ASKERLİK

Yapılan düzenlemelerin nihai hedefi profesyonel askerlik. Kaynaklar, profesyonel orduya geçişin büyük oranda yapıldığını belirtiyor. Örneğin Doğu ve Güneydoğu'da silah altında bulunan askerlerin çoğu, artık profesyonel asker. Yeni sistem ile birlikte askerlik hizmetini yerine getirecek olanlar ön saflarda yer almayacak.

TOPLAM PERSONEL SAYISI 436 BİN

Peki şu anda TSK bünyesinde görevli personel sayısı ne? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok sayıda subay ve astsubay görevden alındı. Onların açığını doldurmak için de 4 bin 653 subay, 8 bin 373 astsubay, 26 bin 244 uzman/erbaş, 10 bin 43 sözleşmeli er olmak üzere toplam 49 bin 313 personel alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları'nda hali hazırda 397 bin 762'si askeri, 38 bin 274'ü sivil olmak üzere toplam 436 bin 36 personel görev yapıyor. Kaynak : Habertürk

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