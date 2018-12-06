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Zihinsel engelli kadın, su kuyusunda bulundu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kadın, jandarmanın çalışmasıyla bölgede bulunan bir su kuyusunda bulundu. Yaralı olarak bulunan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

3. Sayfa / 06 Aralık 2018 Perşembe 15:44
Zihinsel engelli kadın, su kuyusunda bulundu

Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesi'nde yaşayan F.B.'nin (53) evden ayrılması üzerine kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çağlı inceleme başlatan Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda arama gerçekleştirdi. İlçe jandarma komutanının da katıldığı arama çalışmalarında bölgede bulunan bir su kuyusunun girişinde kayıp şahsın ayakkabıları bulununca, itfaiyeye bilgi verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan ve içerisinde 1 metre su bulunan kuyuya inerek kayıp kadını buldu. Donmak üzere olan ve bitkin düşen kadın, itfaiyenin de yardımıyla sedyeye bağlanarak halatla yukarı çekildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, ailenin de ifadesine başvururken 3 kardeş olan F.N.'nin su kuyusuna nasıl düştüğünü bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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