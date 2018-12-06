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Sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan öğretmen gözaltında!

Muratlı ilçesinde, sosyal medyadaki küfürlü paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan öğretmen yakalandı.

3. Sayfa / 06 Aralık 2018 Perşembe 09:09
Sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan öğretmen gözaltında!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, küfürlü sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan beden eğitimi öğretmeni gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle öğretmen C.D.K. hakkında inceleme başlatarak, açığa alınmasına karar verdi.

Öğretmen C.D.K. hakkında diğer bazı şikayetler nedeniyle de soruşturmalar bulunduğu belirtildi.

Öğretmenin sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

C.D.K'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak : AA

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