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Melih Gökçek: Bölen değil toparlayan oldum

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Programda yerel seçimlerde de Cumhur ittifakının devamına ilişkin sorular üzerine"Bölen değil toparlayan oldum" dedi.

Güncel / 06 Aralık 2018 Perşembe 22:52
Melih Gökçek: Bölen değil toparlayan oldum
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CNN TÜRK'te yayınlanan ve Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında gazeteciler AK Parti ve CHP'nin Ankara adayını tartıştı. Programa telefonla katılan Melih Gökçek canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. 

BÖLEN DEĞİL TOPARLAYAN OLDUM

Devlet Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinden onur duyduğunu kaydeden Gökçek 'Sayın Bahçeli'nin benim için kullandığı ifadeler beni onure etmiştir. Ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Benim için Bahçeli'nin söyledikleri şereftir. Ben hayatım boyunca bölen olmadım. Bundan sonra da böyle olacak.' dedi.  

ÖZHASEKİ'YE DESTEK VERECEĞİM

Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Gökçek şu şekilde konuştu;

Ben Mehmet Özhaseki'nin adaylığını çok istedim. Sayın Özhaseki'nin geçmişi ülkücüdür. Sağı toparlayacak isimdir. Özhaseki tam bir ittifak adayıdır. Tak diye oturmuştur.
Sayın Özhaseki'ye elimden gelen desteği vereceğim. Bana ne görev düşüyorsa onu yapacağım.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ak PartiMelih GökçekHande FıratMehmet Özhaseki


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