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Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

Güvenlik güçlerince art arda yürütülen başarılı operasyonlar terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirirken örgütün kış üstlenmesine yönelik kırsalda son bir ayda 9 bin 765 operasyon yapıldı.

Güncel / 06 Aralık 2018 Perşembe 10:10
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

Son bir ayda iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine yönelik kırsalda 9 bin 765 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 194 sığınak ve barınak imha edildi. 129 silah (48’i ağır), 17 bin 591 mühimmat, 90 mayın/EYP, 36 el bombası, 963 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonlarda, yaklaşık 12 ton yaşam malzemesi de imha edildi.

Operasyonlar nedeniyle kış üstlenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütü, yiyecek ve yaşam malzemesi sıkıntısı yaşıyor. Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 3 ton un, 1,2 ton şeker, 200 kilogram çay, 700 kilogram yağ, 4,7 ton bakliyat, 2 ton muhtelif diğer yaşam malzemesi olmak üzere yaklaşık 12 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Kaynak : İHA

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