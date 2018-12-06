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Küçük Miraç dövülerek öldürüldü

İçel’in Tarsus ilçesinde babasının iş için il dışına çıkarken bir süre bakmaları için bir çifte bıraktığı 2,5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü.

3. Sayfa / 06 Aralık 2018 Perşembe 09:29
Küçük Miraç dövülerek öldürüldü
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Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde 3 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda 2,5 yaşındaki Miraç Kırçıl “merdivenden düştü” denilerek akşam saat 22.00 sularında Tarsus Devlet Hastanesine getirildi.

Hastanede müdahale edilen küçük Miraç, ertesi gün doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük Miraç'ı hastaneye getiren şahısların çocuğun 4-5 gün önce merdivenden düştüğünü belirtmeleri üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Cinayet Şube ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Miraç Kırçıl'ın babası O.K.'nin eşinden ayrıldığı ve çocuğun kendisinde kaldığı belirlendi. O.K.'nin İzmir'e çalışmaya giderken küçük Miraç'ı F.S. (36) isimli kadın ve beraber yaşadığı T.B. (41) isimli kişiye teslim ettiği tespit edildi. Yaklaşık 5 ay boyunca Miraç'a baktığı öğrenilen F.S. adlı kadın, çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde Cinayet Masası dedektiflerinin sorguya aldığı F.S., Miraç'ın merdivenden düşmediğini itiraf ederek, bebeğin birlikte yaşadığı T.B. tarafından dövüldüğünü söyledi.

F.S., olay sonrası T.B.'ye bebeği neden dövdüğünü sorduğunu, bunun üzerine T.B.'nin kendisini de dövdüğünü belirtti.

Korktukları için hastaneye gidemediklerini söyleyen F.S., çocuğun dövülmesinden 3-4 gün sonra tarlada çalışmak için Hatay'a gittiğini ve oradayken T.B.'nin kendisini arayarak çocuğun nefes almadığını, dilinin boğazına kaçtığını söylediğini, kendisinin de bunun üzerine komşusunu arayıp eve göndererek bebeği hastaneye götürmesini sağladığını belirtti.

Tarsus'a döndüğünde bebeğin yanına gittiğini belirten F.S. korktukları için hastanede bebeğin merdivenden düştüğünü söylediğini itiraf etti.

'Suriye vatandaşıyım' dedi

Bu itiraflar üzerine Tarsus Asayiş Büro Amirliği Cinayet Masası dedektiflerince yapılan operasyonla T.B. isimli şahıs Tarsus'ta gözaltına alındı. Polisleri karşısında gören T.B., Suriye vatandaşı olduğunu iddia ederek, Suriye kimliğini polislere gösterdi. Ancak ekipler parmak izi incelemesinde kendisini Suriyeli olarak tanıtan şahsın T.B. olduğunu belirledi. T.B.'nin 4 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu ve bu suçlarla ilgili kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Tarsus Adliyesine sevk edilen F.S. ve T.B. mahkemeye çıkarıldı. F.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, T.B. ise tutuklandı. Kaynak : İHA

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