Korku bu hastalığa sebep oluyor

Psikiyatri Uzmanı Dr.Mustafa Güveli, Günümüz bilgi toplumu olmasına rağmen bilinç altına yerleştirilen ilk gece korkusunun da bir mahsulü olduğunu ifade ederek, “Genç kızların kendi aralarında konuşarak otaya çıkardıkları ilk gece korkusu nedeniyle ortaya çıkan bu hastalıkta çiftler cinsel ilişkiye girmeyi bir türlü başaramazlar. Ön sevişmeyi çok iyi başarsalar bile tam cinsel birleşme esnasında ortaya çıkan istem dışı kasılmalar nedeniyle koitusu gerçekleştiremezler. Bu da çiftler arasındaki ilişkinin bir süre sonra bozulmasına sebep olabilir. Ama öyle hastalarla karşılaşıyoruz ki evliliklerinin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen (bazen daha uzun) halen cinsel ilişki gerçekleşmemiş olabiliyor. Zaten bir süre sonra çiftler ilişkiyi denemekten vazgeçmiş olabiliyorlar. Sadece sevişme ile orgazm olanlardan hiç bir bir cinsel faaliyette bulunmamaya kadar çok geniş bir yelpaze ile çiftler karşımıza gelebiliyor” diye konuştu.



Bu rahatsızlığın ilk cinsel ilişki de ortaya çıkabileceği gibi uzun yıllar normal bir işlevsellikten sonra da ortaya çıkabildiğini kaydeden Psikiyatri Uzmanı Dr.Mustafa Güveli, “Bazen bir partnerle yaşanan sorun başka bir partnerle ortaya çıkmayabiliyor. Temelinde yanlış bilgilenme ve güdülenme yatıyor. Kızlık zarının bozulması sırasında ortaya çıkacak abartılmış acı korkusu ayrıca cinsel ilişkinin çok ağrılı olacağı yanlış bilgisi gibi. Hamile kalındığı taktirde doğum yapmaktan korkmak da bu sebepler arasında olabiliyor. Vajinanın üçte bir dış kısmanda koitusu engelleyecek boyutta yineleyici ve sürekli olarak istem dışı kasılma olması. Bu nedenle eşler arasında belirgin bir sıkıntı yada kişiler arası ilişkilerde zorluklara sebep olması. Bu durum başka bir genel hastalık yada kadın hastalığına bağlı olarak ortaya çıkmamış olması bize vajinismus düşündürür. 21. Yüzyıla girdiğimiz iletişim çağını yaşadığımız bu asırda, hala böyle hastalık var mı? Demeyin. Oldukça yaygın ve kişiler bunun bir hastalık olabileceğini bilmeden kaderlerine razı olarak evlerinde oturuyorlar. Hiç ''Cahil insanlarda olur'' bu hastalık demeyin ! Nice üniversite mezunu çiftlerde bu dertten muzdariptir. Kendiliğinden geçmeyen bu hastalık mutlaka geç kalınmadan tedavi edilmelidir” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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