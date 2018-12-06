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İstanbullular dikkat! Yağış etkisini artırıyor

İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman şiddetini arttırken denizde yüksek dalgalar oluşturdu. Trafikteki sürücüler de yağışta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.

Yaşam / 06 Aralık 2018 Perşembe 09:17
İstanbullular dikkat! Yağış etkisini artırıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürdü. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürdü. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul'da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı.

Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

MeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüŞiddetli Fırtına


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